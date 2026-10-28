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Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos, que confirmó que acogerá al excandidato presidencial. (Foto: EFE)
Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos, que confirmó que acogerá al excandidato presidencial. (Foto: EFE)
Por Milagros Asto Sánchez

La salida de Brasil de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos sacudió al gigante sudamericano el martes 27, dos días después de la segunda vuelta electoral en la que el senador derechista fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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