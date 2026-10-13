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Flavio Bolsonaro habla con los medios después de visitar a su padre, quien cumple arresto domiciliario por intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral ante Lula en 2022, en Brasilia, Brasil, el 13 de octubre de 2026. Foto: EVARISTO SA / AFP
Flavio Bolsonaro habla con los medios después de visitar a su padre, quien cumple arresto domiciliario por intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral ante Lula en 2022, en Brasilia, Brasil, el 13 de octubre de 2026. Foto: EVARISTO SA / AFP
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro visitó el martes en prisión domiciliaria a su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, después de que el juez así lo autorizara, en vísperas del balotaje frente a Lula.

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