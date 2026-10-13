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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro visitó el martes en prisión domiciliaria a su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, después de que el juez así lo autorizara, en vísperas del balotaje frente a Lula.
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro visitó el martes en prisión domiciliaria a su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, después de que el juez así lo autorizara, en vísperas del balotaje frente a Lula.
El senador conservador recibió el lunes autorización del tribunal supremo para visitar en persona al exmandatario (2019-2022) condenado por golpismo, con la condición de que el encuentro no tenga fines políticos ni electorales.
Flávio ingresó en un convoy en la residencia de su padre en Brasilia, donde paga la condena de 27 años, constataron periodistas en el lugar, incluido la AFP.
El legislador de 45 años irá al balotaje con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre tras obtener el 47% de los votos de la primera vuelta frente al 45% del izquierdista, que busca un cuarto mandato.
Jair Bolsonaro, de 71 años, es una figura central de la derecha brasileña y su imagen siempre está presente en las manifestaciones públicas de su hijo, que promete anular su condena si es elegido presidente.
El candidato tenía prohibido visitarlo desde julio por divulgar una carta de apoyo de su padre a su campaña durante una transmisión en YouTube.
Ese acto fue considerado por el juez Alexandre de Moraes como una violación a las restricciones impuestas al expresidente para expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.
Al autorizar la visita de este martes, el juez prohibió a Flávio Bolsonaro divulgar “cualquier manifiesto o declaración” de su padre.
Jair Bolsonaro paga cárcel en su residencia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña en la que fue elegido como presidente.
Fue condenado por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones con Lula en 2022.
Los brasileños eligieron un Congreso de mayoría conservadora que podría aprobar la ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar para su padre, así como a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023.
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