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Resumen

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Flávio Bolsonaro saluda a la gente en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
Flávio Bolsonaro saluda a la gente en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El senador conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo que llegó la hora “del cambio de verdad” en Brasil tras votar en el balotaje que lo enfrenta al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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