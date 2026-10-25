El senador conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo que llegó la hora “del cambio de verdad” en Brasil tras votar en el balotaje que lo enfrenta al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

“Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, dijo el candidato fuera de su centro electoral en Río de Janeiro, cubriéndose de la lluvia con un paraguas.

Bolsonaro afirmó que la esperanza se ha convertido en miedo para los brasileños y los llamó a acudir a las urnas, “haga lluvia o haga sol”, para cambiar el rumbo del país.

“Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”, declaró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.

Flavio Bolsonaro, y su esposa, Fernanda Bolsonaro, hacen el signo de la victoria durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

Según el candidato de la oposición, en los últimos cuatro años “todo el mundo ha empeorado” y por eso no se puede seguir insistiendo en el “error”, pues los brasileños viven con miedo a la inseguridad y por las dificultades económicas.

Bolsonaro votó unos veinte minutos después de que fueran abiertas las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro.

Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante de la extrema derecha llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad.

En el lugar, decenas de personas estaban desde una hora antes en fila a la espera de la apertura de las mesas, que cerrarán a las 17.00 (20.00 GMT).

Las últimas encuestas divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, le dan la victoria a Bolsonaro con un 51 % de los votos validos, frente al 49 % obtenido por Lula.

No obstante, tanto el aspirante de la de la derecha extrema como el líder progresista están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

Unos 158,7 millones de votantes están convocados para elegir la fórmula presidencial, este domingo donde además se elegirá a seis gobernadores.