El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro vaticinó que puede logar una victoria en la primera vuelta de las elecciones, viendo el “movimiento muy claro” de ascenso en las encuestas de intención de voto.

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, dijo Bolsonaro a los periodistas, algo afónico por el esfuerzo con la voz en la recta final de campaña.

Bolsonaro fue el primer candidato presidencial en depositar su voto, tan solo unos 20 minutos después del inicio de la jornada electoral.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, levanta el pulgar al salir de un centro de votación tras emitir su voto. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

El opositor votó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro.

Acudió vestido con una camisa amarilla clara de manga corta y llevaba un adhesivo en el pecho con el número 22, cifra que le identifica en la urna electrónica.

El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le da un 45 % al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y un 42 % a Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.

Los colegios electorales están abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) y cerrarán a las 17.00 (20.00 GMT).

Están convocados a las urnas unos 158,7 millones de votantes para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.