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Resumen

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El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, hace el gesto de la victoria mientras vota en un colegio de Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP).
El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, hace el gesto de la victoria mientras vota en un colegio de Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP).
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro.

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