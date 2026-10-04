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Resumen

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Flávio Bolsonaro durante un acto por el Día de la Independencia de Brasil en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Flávio Bolsonaro durante un acto por el Día de la Independencia de Brasil en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
/ ISAAC FONTANA
Por Agencia EFE

Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas como el primer candidato más votado, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la misión de llevar al Palacio de Planalto el proyecto político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

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