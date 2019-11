Este miércoles fue revelada por “Publimetro” una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la futura canciller del gobierno del presidente Iván Duque, Claudia Blum, en la cual se escuchan críticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y al saliente jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo.

En la conversación, que fue publicada por el diario, se escucha a Santos decir que “el Departamento de Estado está destruido” y que "Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”.

En el diálogo, que según el medio de comunicación ocurrió en un café en Washington, “muy cerca” de la sede de la embajada colombiana en la capital norteamericana, el embajador le hace un panorama a Blum, quien aún no se ha posesionado como canciller, sobre el mundo político de Washington y cuáles deberían ser sus prioridades al frente de esa cartera. De hecho, se ofreció a hacerle una agenda con políticos de esa ciudad.

Como respuesta a las críticas a Trujillo, Blum dice: “Un desastre” y agrega que “estaba haciendo política”. Y Santos recuerda: “Aquí viene, y nos ponía a correr, a sacar citas, y cancelaba”.

Blum, además, le pregunta a Santos por una estrategia que él armó, la cual a ella le gustaría ver: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.

En cuanto al Departamento de Estado, el representante del Gobierno colombiano en Estados Unidos asegura que antes “era importantísimo”, pero “hoy está destruido, no existe”.

“Hace 10 años que yo venía acá, yo llegaba, y yo venía mucho a Estados Unidos (…), yo llegaba, Departamento de Estado, uno sabía cómo funcionaba eso (…), hoy en día eso se acabó”, comenta el exvicepresidente.

Pero las críticas no solo se quedaron hacia el excanciller y el Departamento de Estado. Santos le confesó a Blum que uno de sus problemas como embajador es el tema de defensa, pues Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno Duque, “no trabajaba”.

Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos sea interlocutor, ojalá. No sabe de eso, pero…", se escucha decir a Santos en el audio revelado por Publimetro.

Otro de los puntos que mencionan durante la casi media hora de conversación es Venezuela. Según Santos, ese es el segundo tema más importante de la agenda del país, que está “un poco parado, pero yo creo que eso se va a mover”. Y dice que parte de su agenda es llevar congresistas norteamericanos a la frontera para que vean cuál es la situación humanitaria.

Y sobre el Grupo de Lima, ambos coincidieron que es un “chicharrón” y que está muy “debilitado”: “El Grupo de Lima hay que reforzarlo, pero no veo qué hacer. Hoy siento a Maduro incómodo, pero más tranquilo”, asegura el embajador.

Por eso, en otro punto del diálogo Blum dice: “Entonces, Venezuela, Pachito, ayúdame a pensar, porque la solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a hacer…”. Y agrega: “Yo tengo mucha confianza en usted, porque yo sé de lo que usted es capaz”.

Al final de la conversación, que dura 24 minutos, hablan de las siguientes elecciones presidenciales. Según Santos, Trujillo “piensa que yo me voy a meter a la política”, a lo que Blum responde: “Que vas a ser su competencia”.

La defensa de Pacho

El embajador en Estados Unidos concedió entrevistas a varios medios en las cuales dio algunas explicaciones de sus palabras. Por ejemplo, en diálogo con La W, dijo que esa grabación es ilegal y que pensaría dos veces para publicarla."Yo no le iba a decir mentiras a la canciller, le estaba contando cómo está funcionando la política en Estados Unidos, y esa es la verdad", aseveró Santos.

Además, le pidió disculpas a Guillermo Botero, pues sabía que “estaba ocupado con el tema de Colombia”, pero “necesitaba destacar la importancia del ministro de Defensa con Estados Unidos, pero no significa que Botero no haya hecho interlocución”.

Acerca del Holmes Trujillo comentó que tiene “una relación hiperrespetuosa”.

