Argentina extradita a EE.UU. a presunto narco que dice haber financiado a diputado de Milei

Argentina acordó la extradición de un empresario requerido por Estados Unidos por narcotráfico, que está en el centro de un escándalo por sus vínculos con un diputado oficialista respaldado por el presidente Javier Milei, informó la Presidencia este martes.

El diputado José Luis Espert, quien era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre, negó primero y admitió después haber recibido 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, detenido e investigado por narcotráfico internacional.

Espert renunció el domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo, un golpe para Milei necesitado de ganar bancas en el Congreso, donde su partido La Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras.

El presidente aceptó la renuncia y atribuyó los señalamientos de que Espert está vinculado al narcotráfico a “una operación siniestra” de la oposición.

Machado, de 57 años, está bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina tras ser detenido en 2021 por una orden de Interpol.

El presidente instruyó este martes a su equipo a dar “los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” para extraditarlo a Estados Unidos, indicó un comunicado de la Presidencia.

También este martes, Machado admitió haber entregado a Espert dinero y apoyo logístico con aviones privados para su campaña política de 2019. “Su error fue negarme”, dijo a radio Rivadavia.

“La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, detalló Machado, al asegurar que la cifra acordada superaba los 200.000 dólares.

La Justicia estadounidense acusa a Machado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones de exportación, entre otros cargos.

Espert, de 63 años, reconoció la semana pasada que había realizado unos 35 viajes en aviones del empresario pero aseguró que desconocía sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

Un fiscal argentino abrió este martes una investigación sobre Espert por presunto lavado de dinero, informó el diario local La Nación, mientras la oposición impulsa la expulsión del diputado del Congreso.

