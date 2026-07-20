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Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
/ CRISTOBAL BASAURE
Por Agencia AFP

Un temporal que recorre Chile dejó al menos cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance dado este lunes por el gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para labores de rescate.

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