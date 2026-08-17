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Resumen

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Damnificados por el terremoto de magnitud 7,4, que sacudió Colombia hace una semana, protegen sus carpas con bolsas de plástico luego de las fuertes lluvias este lunes, en un campamento ubicado en el parque Olaya Herrera en Pereira (Colombia). Foto: EFE/Santiago Gaviria
Damnificados por el terremoto de magnitud 7,4, que sacudió Colombia hace una semana, protegen sus carpas con bolsas de plástico luego de las fuertes lluvias este lunes, en un campamento ubicado en el parque Olaya Herrera en Pereira (Colombia). Foto: EFE/Santiago Gaviria
/ Santiago Gaviria
Por Agencia EFE

Un aguacero que cayó la noche del domingo en Pereira agravó las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace una semana y que dejó a esta ciudad, capital del departamento de Risaralda, como una de las más afectadas.

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