Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, saluda al salir del Palacio de La Moneda para viajar a Valparaíso y asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, José Antonio Kast. (Foto de Raúl BRAVO / AFP).
El presidente de Chile, Gabriel Boric, saluda al salir del Palacio de La Moneda para viajar a Valparaíso y asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, José Antonio Kast. (Foto de Raúl BRAVO / AFP).
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se despidió este miércoles de La Moneda tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.