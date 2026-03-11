El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se despidió este miércoles de La Moneda tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

“Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo”, dijo a su llegada al palacio el exlíder estudiantil, que deja el cargo con apenas 40 años y que llevó por primera vez al poder a una nueva generación de izquierdas.

“Gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo”, añadió.

El exdiputado, oriundo de la austral Punta Arenas, salió de la sede del Gobierno chileno de la mano de su pareja y madre de su hija, la química Paula Carrasco, saludando a un grupo de simpatizantes que le despidieron al grito de “¡Boric, amigo el pueblo está contigo!”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, sale del palacio de La Moneda este miércoles, en Santiago. Foto: EFE/ Elvis Gonzalez

La pareja presidencial fue despedida con honores por la Guardia de Palacio y se dirigió a Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, donde a mediodía será la ceremonia de investidura y donde Kast -su gran rival político y a quien ganó hace cuatro años- se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia.

El líder del Frente Amplio cierra un mandato marcado por la recuperación económica tras el estallido social y la pandemia y por los procesos constitucionales fallidos, un periodo que arrancó entre símbolos y grandes expectativas y que termina con algunos avances sociales, pero con muchas de sus promesas sin cumplir.

Entre sus logros se encuentran la estabilización económica, el control de la inflación, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de las pensiones.

Con apenas 36 años el exdirigente estudiantil se convirtió en marzo de 2022 en el presidente más joven de Chile y llegó al poder rodeado sus compañeros de luchas universitarias y con el apoyo del Partido Comunista y las fuerzas tradicionales de la centroizquierda.

Abandona La Moneda con un nivel de aprobación que se ha mantenido constante (30 %) y con la sensación general de que no ha logrado solucionar las principales preocupaciones ciudadanas: la delincuencia y la ralentización económica, según las encuestas.

Aunque no ha hecho público qué hará a partir del miércoles hay consenso entre los analistas en que aún le queda mucha carrera política y que, quizá, en cuatro años más, aspirará de nuevo a La Moneda.

