El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes su prometido proyecto de ley para condonar parte de la deuda que más de 1,2 millones de universitarios contrajeron en créditos especiales para costear sus estudios, al tiempo que presentó un nuevo sistema de financiamiento público.

“La mayoría de quienes estén escuchando hoy estas palabras conocen a alguien que hoy está endeudado por haber estudiado en la educación superior con el Crédito con Aval del Estado (...) Hoy el CAE es un problema para todo Chile”, dijo en cadena nacional Boric.

Creado en 2005 durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), el CAE permitió a miles de jóvenes de escasos recursos acceder a las universidades, pero “con el tiempo se transformó en una carga para los estudiantes y sus familias”, agregó el mandatario.

Pese a lo prometido en campaña, la condonación no será universal, sino parcial, y se hará “en base a criterios de justicia y mérito”, y se tendrá en cuenta si la persona terminó su carrera o si tiene al día la deuda, explicó Boric.

“Así, apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos”, indicó.

La iniciativa legislativa, que será presentada este martes en el Parlamento -donde el Gobierno no tiene mayoría- sustituye el CAE por el llamado Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), un instrumento con el que los estudiantes beneficiados no desembolsan recursos ni se endeudan, sino que pagan sus carreras con una especie de impuesto progresivo cuando se incorporan al mercado laboral, de no más del 8 % de su salario munsual.

El FES, apuntó Boric, “implicará un gasto fiscal significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por CAE”, que hasta la fecha asciende a 9.000 millones de dólares.

“Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida”, concluyó.

Boric, de 38 años, forjó su carrera política en las movilizaciones estudiantiles de 2011 a favor de la gratuidad y en contra del CAE.

El interés inicial del CAE era del 6 %, pero tras las movilizaciones la tasa se redujo al 2 % durante el gobierno del centroderechista Sebastián Piñera (2000-2014).

Aún así, quienes se gradúan suelen obtener ingresos bajos y pagar durante años el crédito a los bancos.