Presidente de Chile envía a Buenos Aires a su ministro del Interior por incidentes en la Sudamericana

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires para acompañar a heridos y detenidos de esa nacionalidad tras la violencia desatada este miércoles en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol entre el Independiente argentino y el Universidad de Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instruyó este jueves a su ministro para que, junto con el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, “acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos”, decisión tomada, según publicó el mandatario en sus redes sociales, “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

AMDEP1476. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

El partido fue suspendido por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los graves enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

El club chileno informó este jueves de un balance de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

No obstante, un parte policial difundido este jueves en Argentina arrojó que 111 personas, todas de nacionalidad chilena, excepto una argentina y otra cuyo origen no fue revelado, fueron aprehendidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”

Además, incluye la cifra de 22 heridos, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, añadió Boric en su mensaje.

El jueves, tras los incidentes, la Conmebol emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por “falta de garantías de seguridad” y anunció que abrirá una detalla investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

La Cancillería chilena también informó de que ha puesto a disposición los contactos de emergencia consular “para brindar orientación y asistencia a familiares directos de connacionales que asistieron al encuentro”.