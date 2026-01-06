El presidente de Chile, Gabriel Boric; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Rodrigo ARANGUA / Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Chile, Gabriel Boric; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Rodrigo ARANGUA / Mandel NGAN / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gabriel Boric critica a líderes que se “muestran serviles” a Donald Trump: “Solo se humillan”
Resumen de la noticia por IA
Gabriel Boric critica a líderes que se “muestran serviles” a Donald Trump: “Solo se humillan”

Gabriel Boric critica a líderes que se “muestran serviles” a Donald Trump: “Solo se humillan”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , afirmó este martes que los líderes que “le rinden pleitesía y se muestran serviles” al mandatario de , , “tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, en respuesta a una publicación del Departamento de Estado del país norteamericano en la red social X.

Trump (y su Administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, apuntó Boric a través de su cuenta en X, replicando un comentario de la agencia federal estadounidense en el que subrayan: “Este es NUESTRO hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez asegura que ningún “agente externo” gobierna en Venezuela

Boric manifestó el pasado sábado su “enérgica condena” a la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras una operación militar ordenada por Trump en Caracas, y calificó el anuncio de que un “Estado extranjero ejerza un control directo sobre el territorio venezolano” como un “precedente extremadamente peligroso”.

El mandatario chileno, que en sus cuatro años de Administración ha sido uno de los líderes más críticos con Maduro, suscribió en la misma línea una declaración conjunta publicada el pasado domingo con los Gobiernos de España, Brasil, Colombia, México y Uruguay, en la que rechazan “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.

Los seis países firmantes subrayaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención” e hicieron “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

Por su parte, el jefe de Estado chileno ha insistido en su llamado a Naciones Unidas para asumir “un rol activo” en la crisis y en el monitoreo permanente de las fronteras chilenas “ante posibles aumentos de flujos migratorios” desde el país caribeño hacia el sur.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC