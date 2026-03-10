Escuchar
Captura de video que muestra a su mandatario, Gabriel Boric, hablando en su último discurso como presidente de Chile, en Santiago. Foto: EFE/ Presidencia de Chile
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este martes que el país “está mejor que hace cuatro años” y que seguirá trabajando para hacerlo “más justo, digno e igualitario”, en su último discurso televisado como mandatario horas antes de traspasar mañana el mando a José Antonio Kast, que se convertirá en el primer jefe de Estado de ultraderecha de la democracia chilena.

