Tras una de las campañas más polarizadas en décadas, Gabriel Boric se convirtió el domingo en el presidente más joven de Chile en unos comicios que ganó con holgura y en los que se registró la participación electoral más alta desde que el voto es voluntario en el vecino del sur. Pero la luna de miel será muy corta, si es que la hay. “Son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar”, reconoció el líder izquierdista en su primer discurso como mandatario electo.

Abanderado del sector de la sociedad que quiere cambios profundos en Chile, Boric, de 35 años, tiene altas expectativas que cumplir. Ha prometido un giro hacia un Estado de bienestar, salud y educación universal, pensiones públicas garantizadas, entre otras medidas que deberá compaginar con su promesa de gobernar para todos los chilenos.

“El camino de Boric va a ser sin duda difícil, pero hubiera sido difícil también para la otra alternativa”, dice a El Comercio Valeria Palanza, politóloga y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Buenos días Chile querido!



Desde tempranito estamos trabajando en lo que se viene. Un abrazo gigante y gracias por el mandato con el que me han honrado.



Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 20, 2021

Agrega que además del contexto complicado que Chile comparte con toda Latinoamérica por los efectos de la pandemia de COVID-19, el vecino país del sur se enfrenta a un escenario polarizado que, si bien se hizo más notorio en los últimos meses, está presente desde el estallido social del 2018.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric (derecha), se reunió este lunes con el mandatario Sebastián Piñera en el palacio presidencial de La Moneda. (Foto: AFP).

“Eso sin duda va a ser un desafío, pero en ese sentido yo creo que la segunda vuelta hizo un trabajo maravilloso al moderar mucho las posiciones de ambos candidatos, pero en particular de Gabriel Boric, que demostró lo que muchas personas dudaban que tuviera, que era capacidad de diálogo y de estar a la altura del cargo. Mostró una cara mucho más ponderada, una capacidad de diálogo que lo prepara para lo que se viene, que va a requerir de mucho consenso. El discurso en el que reconoció la victoria mostró mucho esa voluntad de gobernar para todos los chilenos, fue ponderado, inclusivo, aunque posiblemente va a hacer falta mucho más”, señala a este Diario.

Estos son los desafíos más importantes que tendrá que enfrentar Boric, que sucederá a Sebastián Piñera al mando del país el 11 de marzo del año entrante.

1. Compaginar retos económicos con su ambiciosa agenda

A un complicado panorama político y social se suma un escenario económico adverso en Chile, con proyecciones de desaceleración del crecimiento para el 2022 y el 2023, y una alta deuda pública el próximo año. Además, Gabriel Boric tendrá que dar señales de tranquilidad en vista de los reparos e incertidumbre que han generado en el mercado algunas de sus reformas.

Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, destaca que entre los múltiples desafíos que tiene Boric está el “dar señales de gobernabilidad, de que va a poder avanzar en su agenda de reformar, pero a la vez tomando en cuenta de que eso puede resultar en reacciones desde el mercado en una economía que ya enfrenta serios desafíos en cuanto a crecimiento, en cuanto a inflación”. “Tiene que equilibrar esas presiones”, agrega.

Para Palanza, el mayor desafío que tiene Boric en el corto y mediano plazo está en lo económico y en llevar adelante una agenda de políticas sociales que requieren un reacomodamiento del gasto público en una etapa en la que la economía “está tambaleando”.

Seguidores de Boric lo arroparon afuera de La Moneda. (Foto: AP)

“Ahora, es un desafío de toda América Latina porque él se va a hacer cargo de un gobierno en un momento de crisis económica por la pandemia. Lo adicional que ocurre acá es esta reacción de reparos de los mercados a su candidatura. Boric representa a políticas socialdemócratas clásicas que en otros países lo harían un candidato de centroizquierda, pero en Chile se lo ha tildado de un candidato extremo y eso genera una reacción”, apunta Palanza.

Destaca, sin embargo, que los cambios en su discurso en las últimas semanas han dado tranquilidad a los sectores económicos, aunque ciertamente aún pueden estar asustados, como se vio este lunes con la caída del peso y de la bolsa local.

Funk también considera que Boric se ha moderado en este tema. “En las últimas semanas hemos visto que él ha señalado que está consciente de las limitaciones que le presenta la situación económica del país, está consciente de que tiene que avanzar en una dirección clara, pero gradualmente y construyendo consensos para asegurar que su agenda de reformas tenga sustento en el tiempo”.

El experto explica que, si la agenda de reformas que propone Boric implica primero un aumento del gasto, significaría recaudar más, aumentar los impuestos a la minería, a los súper ricos, lo que obviamente causa reacciones por el lado del mercado y que podrían impactar en la inversión y el crecimiento.

Tableros de casas de cambio que muestran un alza en el precio del dólar estadounidense luego de la victoria de Gabriel Boric. (MAURO PIMENTEL / AFP).

“Y ya estamos entrando al próximo año con un crecimiento de alrededor del 2%. Me imagino que Boric va a querer dar señales de gobernabilidad y de que la economía va bien y por lo tanto la gente va a estar muy atenta a si su programa afecta positiva o negativamente ese crecimiento. Además, él simplemente va a necesitar los fondos para implementar su agenda y ya estamos gastando mucho como parte del paquete de políticas para lidiar con el impacto económico de la pandemia. Hay un ingreso familiar de emergencia que va a ser muy difícil de cortar, más aún si se quiere aumentar. Y a todo hay que agregarle las políticas o derechos que salgan desde la Convención que también van a requerir dinero”, señala.

2. Encauzar el debate para la nueva Constitución

El izquierdista dirigirá una nación que redacta en una Convención Constituyente su nueva Carta Magna. El 2022, dentro de su primer año de mandato, terminará con un plebiscito en el que, tras un debate que se prevé encendido, la ciudadanía decidirá si da luz verde o no a la nueva Constitución.

Los expertos coinciden en que Boric va a garantizar el buen funcionamiento de la Convención Constitucional, que va a estar funcionando durante los primeros meses de su gobierno y tratando de influir en muchos de los derechos sociales que le importan tanto a Boric como a la Convención.

Boric tendrá la tarea de implementar las normas de la nueva Carta Magna y tiene el reto de atenuar las heridas de la fuerte crisis social del 2019, cuya solución política fue la Convención Constituyente.

“La sociedad ya está polarizada y yo creo que el desafío en este punto es bajar ese nivel de polarización. En ese sentido la segunda vuelta fue preparando a Boric para ese trabajo porque el discurso con el que él y su equipo llegaron a la primera vuelta claramente no es el mismo con el que llegaron a la segunda. Me parece que realmente hubo un cambio muy importante en su discurso, lo que le va a ayudar a enfrentar lo que se viene, que no va a ser fácil por el nivel de polarización que se ha producido en este último tiempo”, señala Palanza.

Una mujer simpatizante de Gabriel Boric sostiene una bandera de Chile. 19 de septiembre de 2021

3. Gobernar sin mayoría en el Congreso

El mandatario electo no tendrá mayoría parlamentaria, lo que dificultará que lleve a cabo su plan de gobierno. Habrá un Senado partido por la mitad [entre fuerzas de derecha y de izquierda], mientras que la Cámara de Diputados está compuesta por diversas fuerzas fragmentadas.

“Va a enfrentar que está básicamente empatado y, por lo tanto, no tiene mayoría. Va a tener que negociar en el Congreso para lograr que se apruebe su agenda”, dice Funk.

Por su parte, Palanza considera que la relación de fuerzas en el Congreso es algo con lo que se puede trabajar. “Boric no es un presidente que asume con una minoría dramática. Sí es un Congreso fragmentado, pero hay que rescatar que en Chile los representantes de los partidos tienen práctica en esto de ceder, moderar las posturas. Va a tener que tender puentes, sin duda”.

No obstante, apunta que hay temas que sin duda van a ser más complicados, entre ellos la reforma del sistema de pensiones, que genera más posturas enfrentadas. Boric ha afirmado que no va a declinar ese objetivo.

Además, Funk resalta que antes que nada Boric el reto de formar un gobierno. “Y eso significa armar su propia coalición, armar un gabinete que logre equilibrar los distintos intereses, las presiones de los distintos partidos que forman parte de su coalición”.

Dos mujeres se toman una foto frente a una pancarta con el rostro de Gabriel Boric

4. Garantizar que no cederá a las presiones del Partido Comunista

El próximo jefe de Estado es la cabeza de una coalición que incluye a la izquierda dura chilena. Varios expertos advierten que Boric deberá dar señales de que no será un rehén del Partido Comunista ni cederá a sus presiones.

“Boric va a tener la presión del Partido Comunista, que forma parte de su coalición y que va a querer avanzar más rápido en las reformas, tiene la expectativa de la opinión pública especialmente en cuanto a los temas de pensiones y salud, que han sido trascendentales en su discurso. Equilibrar esas presiones será fundamental”, afirma Funk.

Palanza también opina que Boric tendrá que ser cuidadoso en este frente, aunque destaca que no hay que olvidar que Boric ganó una elección interna al Partido Comunista y eso lo deja fortalecido frente a esa organización.

“Parte de sus agendas tienen coincidencias, pero tenemos que recordar el movimiento del cual surgen Boric y otros exlíderes estudiantiles. Algunas de estas personas son parte del Partido Comunista, pero de un Partido Comunista renovado. Yo creo que él tiene que cuidar su relación con el Partido Comunista, pero mi parecer es que ahí hay más un ‘cuco’ que se ha gestado discursivamente. Él se enfrentó al Partido Comunista en la interna, lo cual nos dice que hay una agenda diferenciada. Lógicamente Boric va a requerir destreza, pero es una destreza política que él ha demostrado tener a pesar de su edad”, considera.

