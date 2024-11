Jonatan Valenzuela Saldías, el abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó el martes la existencia de una denuncia contra el mandatario por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas, que fue presentada por una mujer el pasado 6 de setiembre ante la Fiscalía Regional de Magallanes.

El abogado también reveló que Boric entregó 25 correos electrónicos a la Fiscalía de Magallanes como prueba de que en realidad él fue víctima de acoso.

“Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, manifestó Valenzuela, quien sostuvo que desde julio del 2014 no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos, tampoco relación afectiva ni amistad.

“El presidente de la República rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, así quedará demostrado en la instancia que correspondiente”, siguió el abogado.

Valenzuela explicó que la denunciante es una mujer a la que Boric conoció hace una década el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas.

“Entre julio de 2013 y julio de 2014, mi representado Gabriel Boric Font fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”, dijo el abogado.

Valenzuela agregó que, diez años después, “la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno” en contra de Boric.

Lo que dicen los mensajes

El presidente de Chile, Gabriel Boric, asiste a la tercera sesión de la Reunión de Líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de noviembre de 2024. (Foto de Ludovic MARIN / AFP). / LUDOVIC MARIN

Tras la declaración de Valenzuela, la prensa de Chile publicó el contenido parcial de algunos de los correos electrónicos que le fueron filtrados.

Estos son los mensajes divulgados por CNN Chile:

3 de agosto de 2013: la denunciante contacta vía correo electrónico a Boric y le habla sobre las próximas elecciones presidenciales:

“Estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta la verdad y me atrevo a darte consejo. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también”.

22 de octubre de 2013: la denunciante le ofrece su apoyo a su candidatura a diputado por la Región de Magallanes.

“La verdad es que me dan ene ganas de apañarte esencialmente en la campaña, pero acá mis viejos me exigen que estudie y que termine todo. Que ande todo bien, cuenta conmigo para lo que sea, por Facebook y espiritualmente tienes todo mi apoyo y te cuento que no voy a votar por ningún presidente, solo por ti, ja, ja, ja. Veo que eres buena persona y que hay Dios en tu corazón y como te dije antes, sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, si acá a mis viejos les digo que salgo a ayudarte, me van a castigar porque todavía lo hacen diciéndome que termine de estudiar para que me vaya de la casa. Hace 10 años me vienen diciendo lo mismo, éxito en todo, besos”.

22 de octubre de 2013: Boric responde “Muchas gracias por tu correo y la confianza, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es Rodrigo, lo conozco?”.

25 de octubre de 2013: La mujer le dice a Boric que la habían echado de su casa y que le agradecería mucho si le da algún dato de trabajo.

“Disculpa la patudez, pero te puedo pedir un favor? Ando buscando trabajo porque mis papitos queridos me echaron de la casa, ya que tú tienes contactos, si sabes de algo, me avisas? Te lo agradecería montones”.

11 de noviembre de 2013: la denunciante vuelve a escribir a Boric:

“Para que sepas de nuevo me hackearon Facebook, no puedo enviarte mensajes, no puedo enviarte mensajes ni ponerme gusta ni comentar. ¿Será envidia? ¿Tendría que amargarme? ¿No es cierto? En mi información en Facebook está clarito a quien apoyo. Que ande todo bien, espero que después de las elecciones, ganes o pierdas, te hagas un tiempo para conversar de la vida. Beso”.

12 de noviembre de 2013: Boric responde con un emoticón :)

10 de diciembre 2013: La mujer vuelve a escribir.

“Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras . No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. ¿Me llamas por fa ?”.

10 de diciembre de 2013: Boric responde de manera escueta “???”

25 de febrero de 2014: la denunciante escribe.

“Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo”.

25 de febrero de 2014: la denunciante envía otro correo

“Bueno, que sea lo que tú quieras, no quiero equivocarme contigo, hablamos con el corazón, tengo demasiadas ganas de hablar contigo toda la verdad, te extraño demasiado, sin ti mi vida no tiene sentido, desde que supe quien eras. ¿Te digo qué imagen tengo de ti? Nunca me voy a olvidar cuando estábamos en la CAJ (Corporación de Asistencia Judicial) y yo estaba revisando unas carpetas y me di vuelta y estabas atrás mío y nos quedamos mirando como dos segundos. En ese tiempo estaba demasiado triste porque vivía con esa gente por cosas terribles que me han pasado y que ahora, sé también que tú las pasaste, pero llegaste tú y me cambió la vida. Y te juro que lo único que quiero es estar contigo, vivir contigo, morir contigo y estoy hirviendo de amor. Help me please, aunque sabes todo lo que me pasa cierto? Perdón por ser tan cabra chica, hablamos por interno. Tú me enseñas y yo siempre te he pedido ayuda, tengo pena porque te necesito y de otra manera también te quiero y me estoy muriendo. Eras tú al que siempre había querido, y no lo sabía, quiero verte por fa, rescátame? de la manera que tu quieras pero, llévame contigo? Esos son los principales motivos de mis depres. Yo te pido con el corazón, pero no aguanté en escribirte por mail esto. Love U 4 ever, para mi eres mi único amigo”. (Correo enviado en dos ocasiones).

25 de febrero de 2014: Boric responde ”???“.

27 de febrero de 2014: la mujer envía otro correo a Boric.

“Nunca te abortaría, si antes nos hicieron daño, culpa nuestra no fue. Siempre tienes mi vida a tu disposición, te amo más que a nadie en el universo, si nos hacen daño, culpa de nosotros no va a ser. Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nueva la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciendo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe”.

27 de febrero de 2014: respuesta automática del correo de Boric.

“Estimado en este momento me encuentro en Tierra del Fuego sin internet ni celular, te responderé la próxima semana cuando vuelva a Punta Arenas”.

28 de febrero de 2014: Boric responde

“(nombre de la denunciante) no entiendo nada”.

26 de abril de 2014: la denunciante adjunta siete archivos con fotos explícitas y escribe.

“Conste que soy tu fan number one. Y eres mi ídolo number one. Y que me estoy muriendo de amor. Pero no importa, yo puedo esperar. Te dejo mi celu porsiaca: XXXXX. Besitos de amor para ti y que ande todo bonito. Deséame lo mismo, ya?. PD: no le muestres las fotos a nadie más ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Como dice la canción de Los Tres, love for ever and ever, mejor no peliemos y amémonos eternamente, please. Lindo hermoso tu, el mejor rey (muchos corazones)”.

26 de abril de 2014: la mujer escribe.

“Más besitos a la distancia, no cupieron todos en el mismo mail”.

24 de mayo de 2014: la mujer cambia su tono hacia Boric.

“Si no encuentro un trabajo la semana que viene, adiós mundo. Yo no voy a volver ni a Punta Arenas ni a Magallanes, no tengo hijos por lo demás”.

24 de mayo de 2014: la denunciante escribe.

“Hijas tampoco y no me interesa tenerlos. No me interesa ver el sol ponte tu. Para mí ya es muy tarde”.

24 de mayo de 2014: la mujer escribe.

“Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado”.

25 de mayo de 2014: la mujer vuelve a escribir.

“Antes de ser solidario con los vagabundos, podrías devolver la plata que gasté en ir a verte. En total, $450.000. Dígnate a eso por lo menos”.

El 11 de julio de 2014. La mujer vuelve a cambiar el tono y acusa a Boric de haberla manipulado.

“Había caído en una manipulación de tu parte. Cometí un tremendo error al enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis expololos. Bórralas y además te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que de prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”.

Lo que se sabe de la denunciante

En la tarde del martes, el portal The Clinic informó que la mujer registra al menos cuatro procesos judiciales en su contra en los últimos tres años.

El último hecho por el que compareció ante la justicia ocurrió el pasado 9 de noviembre en Villa Alemana. Aquel día, según el Ministerio Público, la mujer “sacó un cuchillo con el cual a menaza a las dependientes del local y sustrae dinero de la caja registradora y especies, siendo siempre filmada por cámaras de seguridad, lo que permitió a Carabineros la detención en su mismo domicilio“.

Por este hecho, la mujer fue condenada a la pena de tres años y un día de prisión, que fue sustituida por libertad vigilada intensiva.

The Clinic dijo que otro hecho ocurrió 20 días después de que interpusiera la denuncia contra Boric. Por este caso enfrenta una causa por amenazas simples y desórdenes públicos.

Según la denuncia, la mujer, aparentemente bajo la influencia del alcohol, realizó desórdenes desde su departamento, lanzando objetos hacia el estacionamiento de autos. Los vecinos llamaron a Carabineros porque escucharon los gritos de una menor de edad al interior del inmueble.

Cuando llegó Carabineros al lugar, la denunciante les insultó y los amenazó desde detrás de la puerta. Los agentes forzaron el ingreso con permiso de la Fiscalía y en el interior del domicilio recibieron golpes por parte de la mujer.

En enero de este año la denunciante también estuvo involucrada en otra acción judicial: amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar, asegura The Clinic. Ello ocurrió luego de que su expareja concurriera a su domicilio y este diera cuenta de un aparente estado de ebriedad de la mujer, quien habría amenazado de muerte al hombre.

En el 2021 la denunciante de Boric también fue involucrada en un proceso judicial como imputada por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

Por este proceso la mujer tuvo que tener sesiones de salud mental ordenadas por el tribunal.

Habló la mujer

La noche del martes, la mujer conversó con Meganoticias y aseguró que nunca quiso que su denuncia se hiciera pública.

Indicó también que la querella que presentó es contra Boric “y todos los que resulten responsables”.

La mujer sostuvo que la denuncia es por difusión indebida de imágenes íntimas: “Es por eso y también porque me han hackeado durante todo este último año todas mis cosas. Entonces no es solamente contra Gabriel Boric. La denuncia es contra él y contra quienes resulten responsables”.

Dijo que todo se inició hace más de 10 años, cuando perdió una memoria USB donde había fotos privadas. Sostuvo que el dispositivo estaba en el escritorio que compartía con Boric mientras ambos hicieron la práctica profesional en Punta Arenas.

“Lo que pasa es que de ahí se origina. Encontré las fotos en Internet y, por lo tanto, la persona que tuvo acceso fue él y de ahí parte todo”, aseguró.

También negó haber enviado fotos íntimas de Boric: “No he compartido nada mío personal con nadie. No comparto fotos íntimas”.