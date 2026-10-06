La Fiscalía de Chile confirmó este martes que el embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, está siendo indagado por eventual tráfico de influencias e irregularidades en nombramientos judiciales, una de varias aristas en una trama de corrupción que remece a la élite judicial, política y económica de país conocida como ‘Caso Audios’.

“Es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”, afirmó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

En la legislación chilena, la calidad de imputado indica que una persona es señalada como sospechosa de haber participado en la comisión de un delito que está siendo investigado; en tanto, un sujeto formalizado es contra quien la Fiscalía ya ha presentado oficialmente cargos ante tribunales.

El presunto rol del embajador en esta trama volvió al foco de atención luego de que el principal investigado del caso, el abogado Luis Hermosilla, declarara a fines de agosto ante la Fiscalía que junto a Zaliasnik y al jurista Samuel Donoso sostenían conversaciones “sobre quiénes eran los candidatos más idóneos para asumir ciertos cargos judiciales”.

Según la prensa local, el de Hermosilla y otros testimonios apuntan a que Zaliasnik habría intervenido en el nombramiento de jueces para obtener ventajas judiciales.

A principio de junio, el Gobierno de José Antonio Kast descartó remover a Zaliasnik de su cargo diplomático en Israel tras conocerse la apertura de una indagatoria en su contra por parte de Ministerio Público, y desde el Gobierno señalaron que “una investigación no modifica las decisiones que se han tomado”.

Fiscales, jueces, exautoridades políticas y empresarios han sido salpicados desde que estalló el caso en 2023 tras la filtración de audios privados desde el celular de Hermosilla, uno de los penalistas más influyentes y reputados del país, que desde su posición habría presuntamente cometido delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

La declaración de Hermosilla ante la Fiscalía es el último capítulo de esta trama, en la que el Ministerio Público pidió 17 años de cárcel contra el abogado.

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La designación de Zaliasnik en Tel Aviv supuso un giro en la política exterior chilena con respecto al gobierno anterior, restableciendo plenamente la relación diplomática con ese Estado tras el distanciamiento impulsado por el exmandatario Gabriel Boric.

Profesor de derecho penal en la Universidad de Chile, Zaliasnik presidió la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010 y, en distintas columnas en medios de comunicación, ha defendido la ofensiva militar de Israel sobre Palestina tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

Como embajador, cargo que ocupa desde junio de este año, Zaliasnik tuvo que pedir disculpas públicas por comentarios emitidos durante su participación en el programa de televisión estadounidense ‘Defending Israel’ del canal JBS, dichos que resultaron ofensivos para la Comunidad Palestina en Chile, entre ellos, señalar que “juegan con sus cifras” demográficas.

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