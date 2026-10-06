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El embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik. (Captura de X @i24NEWS_EN)
El embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik. (Captura de X @i24NEWS_EN)
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Chile confirmó este martes que el embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, está siendo indagado por eventual tráfico de influencias e irregularidades en nombramientos judiciales, una de varias aristas en una trama de corrupción que remece a la élite judicial, política y económica de país conocida como ‘Caso Audios’.

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