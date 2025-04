Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió este miércoles a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Parlamento) que soliciten y revisen los expedientes judiciales de rebaja de pensión alimenticia y de régimen de visitas de la hija que tiene con el mandatario para que “vean en carne propia lo que es vivir violencia vicaria y violencia institucional”.

Lo hizo durante una sesión de la comisión en la que los parlamentarios conocieron el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que busca que se reconozca a la violencia vicaria como otro tipo de violencia de género, de la que Goldbaum asegura ser víctima desde que decidiera separarse de Noboa hace seis años.

La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible.

Puede manifestarse de diversas maneras: desde amenazas veladas y la utilización del sistema judicial, hasta actos extremos como el asesinato de los menores y de familiares de la víctima, y surge la mayoría de veces tras la decisión de la mujer de terminar con la relación.

El pasado 11 de marzo, Goldbaum llegó hasta la Asamblea para impulsar el proyecto de ley de violencia vicaria y ante el pleno acusó a Noboa de “usar como objeto” a la hija que tienen en común para causarle “dolor”. Agregó que hacía público su caso porque se trata de un ejemplo de violencia vicaria “ejercida desde los más altos niveles, desde una posición de máximo poder”.

La empresaria denunció que, tras su separación de Noboa, empezó a ser víctima de “acoso emocional”, pero luego eso “se convirtió en una retahíla de demandas” en su contra y en contra de su familia. “Ya sumo 42 y contando”, agregó.

“Los abusos no han parado”, dice Goldbaum

Este miércoles dijo en la comisión que “los abusos no han parado” y que tiene dificultades para comunicarse con su hija durante el tiempo que ha estado con su padre. “Seguimos viviendo violencia vicaria mi hija y yo, ahora ejercida directamente a través de la cónyuge del padre de mi hija”, señaló Goldbaum, en referencia a la actual esposa de Noboa y primera dama, la nutricionista e ‘influencer’ Lavinia Valbonesi.

Señaló que pide a Valbonesi hablar con su hija, pero que ella le ha puesto trabas para hacerlo. “ Me dice que mi hija no se acuerda de mí y que están muy ocupados para llamarme y yo poder hablar con mi bebé aunque sea por tres minutos . Un día sí me llama, otro día está ocupada, el siguiente día se olvida”, relató.

“Me someten a no saber nada de mi hija y a la vez someten a mi hija al acto cruel de no dejarla hablar con su mamá. Mi hija tiene 5 años y va a pasar 44 días seguidos sin su mamá, sin poder ver ni hablar con su mamá producto de una sentencia judicial falsificada por dos jueces de sala a quienes denuncié por prevaricato y falsedad ideológica”, añadió.

Permiso de salida del país

Goldbaum apuntó que el mandatario le ha pedido un permiso para salir del país hacia Estados Unidos con su hija el próximo 14 de abril, un día después de la celebración de las elecciones presidenciales en las que Noboa se enfrenta a la candidata del correísmo, Luisa González.

“¿Qué garantías tengo yo de que mi hija regrese al país? ¿Cómo confiar en que volveré a ver a mi hija si ni siquiera me permiten hablar con ella por teléfono?”, mencionó.

Además de la revisión del expediente, la empresaria pidió a los miembros de la comisión que exhorten al Consejo de la Judicatura a que supervise las “actuaciones parcializadas del juez” que lleva los casos de régimen de visitas y pensión alimenticia que, dijo, afectan directamente a su hija.