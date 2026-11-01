Las fuertes lluvias que desde el viernes azotan las islas Galápagos, en Ecuador, dejan un muerto, dos desaparecidos y unas 2.000 familias damnificadas, informaron autoridades locales el sábado.

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño empezaron la tarde del viernes y provocaron también el derrumbe de una vivienda.

Con el agua hasta las rodillas, habitantes de la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago, tuvieron que cargar sus electrodomésticos para salvarlos del agua, según imágenes difundidas por el servicio de emergencias ECU911 y medios locales.

Hoy Santa Cruz @galapagos amanece con llovizna...las viviendas de LA CASCADA ,un barrio donde habitan unas 800 familias...es la más afectada ..lo han perdido todo No estamos preparados para una tormenta de la magnitud de anoche. https://t.co/qQ1JOxLUjG — Jessica Cobos (@jecacobos) October 31, 2026

📹 Las autoridades de Ecuador declaran la emergencia en la isla Santa Cruz, en las islas Galapagos, debido a las lluvias torrenciales https://t.co/rG6qdbALRN — EL PAÍS América (@elpais_america) November 1, 2026

“Es la primera vez que pasó algo así en Santa Cruz. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar (...) Fue un fenómeno natural que realmente sobrepasó lo que teníamos previsto”, dijo a la AFP la alcaldesa de la isla, Fanny Uribe.

Según estimaciones del municipio de Santa Cruz, hay unas 2.000 familias afectadas.

Una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos, Ecuador. (EFE/ Carolina Peñafiel).

Un hombre observa algunos objetos afectados por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos, Ecuador. (EFE/ Carolina Peñafiel). / Carolina Peñafiel

“Han perdido absolutamente todo, se quedaron con lo que están puestos”, añadió Uribe.

Los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra quedaron suspendidos alrededor de ocho horas debido a las precipitaciones de El Niño, una de los más intensas jamás registradas y que está causando graves estragos en el planeta.

Desde Guayaquil (suroeste) partieron a las islas aviones militares con vituallas para atender la emergencia.

Inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, archipiélago de Galápagos, Ecuador, el 32 de octubre del 2026. (ECU911 / AFP).

Hasta el momento “se confirma el fallecimiento de una persona” y otras dos también fueron reportadas como desaparecidas, señaló el ECU911 en un comunicado.

El Parque Nacional Galápagos (PNG) cerró cuatro puntos turísticos en Santa Cruz y otros dos en la isla San Cristóbal.

En Galápagos habitan unas 28.500 personas, distribuidas en apenas cuatro islas.

El archipiélago de origen volcánico es una reserva de la biosfera y un laboratorio natural para la investigación de especies de flora y fauna únicas en el mundo.

Desde el 29 de agosto, cuando Ecuador declaró la emergencia por El Niño, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta siete muertos y más de 8.000 damnificados.