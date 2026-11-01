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Resumen

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Personas sacan agua de una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz, en Galápagos, Ecuador. (EFE/ Carolina Peñafiel).
Personas sacan agua de una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz, en Galápagos, Ecuador. (EFE/ Carolina Peñafiel).
Por Agencia AFP

Las fuertes lluvias que desde el viernes azotan las islas Galápagos, en Ecuador, dejan un muerto, dos desaparecidos y unas 2.000 familias damnificadas, informaron autoridades locales el sábado.

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