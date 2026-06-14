Resumen

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Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026. (Foto de Tercio TEIXEIRA / AFP).
Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026. (Foto de Tercio TEIXEIRA / AFP).
/ TERCIO TEIXEIRA
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El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación. El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

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