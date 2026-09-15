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El integrante de los Comandos de Frontera, Geovanny Andrés Rojas, observando a la delegación del Gobierno de Colombia, el 26 de noviembre de 2024. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El integrante de los Comandos de Frontera, Geovanny Andrés Rojas, observando a la delegación del Gobierno de Colombia, el 26 de noviembre de 2024. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, exjefe de una disidencia de las FARC y negociador de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue imputado este martes por la Fiscalía colombiana por el homicidio de 16 personas en el departamento del Caquetá, en el sur del país.

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