Geovany Andrés Rojas, alias Araña, exjefe de una disidencia de las FARC y negociador de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue imputado este martes por la Fiscalía colombiana por el homicidio de 16 personas en el departamento del Caquetá, en el sur del país.

“De acuerdo con la investigación, (Rojas) habría ordenado crímenes en contra de personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del acuerdo de paz (suscrito por el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en 2016) y líderes sociales”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Araña está señalado como el “máximo cabecilla militar” de los Comandos de Frontera (CDF), uno de los grupos que componen la disidencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros, por esos asesinatos, perpetrados entre 2020 y 2024 en varios municipios de Caquetá, cuando hacía parte de las conversaciones de paz con el Gobierno de Petro.

El acusado no aceptó los cargos, por lo que permanecerá en la cárcel La Picota de Bogotá, prisión en la que se encuentra desde 2025, cuando fue detenido por una circular roja de la Interpol.

El actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó la extradición a Estados Unidos de Rojas en agosto, junto con las de otros cuatro miembros de grupos armados que fueron negociadores durante los diálogos que llevó a cabo el Gobierno antecesor con el objetivo de alcanzar la llamada “paz total”.

Esta política se convirtió en el buque insignia de la anterior Administración y buscó establecer diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las disidencias de las FARC, además del sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo, la mayor organización ilegal del país.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles 2 de septiembre que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". (EFE)

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