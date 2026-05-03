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La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona (c), llega a los juzgados de San Isidro, en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González
La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona (c), llega a los juzgados de San Isidro, en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González
Por Agencia EFE

Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, denunció que existió un “plan de fondo” para acabar con la vida de su padre motivado por intereses económicos de su equipo legal, el que “manejaba” a los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.

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