En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó la liquidación del colegio Gimnasio Campestre George Berkeley, ubicado en el kilómetro 7 de la vía Suba - Cota, por fungir como fachada de la firma Forex Investment Team, una pirámide a la que el organismo también sancionó hace casi tres años por realizar actividades de captación ilegal de recursos.

Según la investigación, revelada por La W Radio, esta institución educativa fue utilizada por los socios de la firma Forex Investment Team S.A. y Semar Internacional S.A. “como vehículo para disipar el patrimonio de esta sociedad con el fin de evadir la devolución de los recursos ilegalmente captados”.

La indagación da cuenta de cómo es que la sociedad Semar Internacional S.A. transfirió al Gimnasio Campestre George Berkeley a través de un contrato de compraventa protocolizado.

No obstante, la Supersociedades señala que “en los estados de cuenta de la Sociedad, activas para la época, no se registraron movimientos, ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos”.

Además, la emisora reveló que la Supersociedades también decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de ese colegio campestre.

Se sabe que hasta 2017 más de 80 inversionistas habrían entregado 7 millones de dólares a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

Esto llevó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar a Forex Investment “suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público”.

En aquel momento la medida también tuvo alcance sobre seis personas naturales quienes eran accionistas e integrantes de la directiva de la sociedad: Nohora Acero; Omaira Patricia Ríos; Marcela Molina; Jhon Fredy Tapiero; Dilia Margarita Báez y Jairo Enrique Sánchez.

Estos dos últimos fueron los socios que constituyeron el colegio, el cual, según la Secretaría de Educación, se transformó en el Colegio Bilingüe Royal - Bilingüe Nacional en 2014.

Por ahora, la Secretaría Distrital de Educación no se ha pronunciado al respecto.