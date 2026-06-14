Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La fiscal Gloria Alexandra Bravo fue asesinada a tiros en Manta, Ecuador.
La fiscal Gloria Alexandra Bravo fue asesinada a tiros en Manta, Ecuador.
Por Agencia EFE

La fiscal Alexandra Bravo y su hermana, Emperatriz Bravo, fueron asesinadas a tiros este domingo en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, según confirmó la Fiscalía General de Ecuador.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.