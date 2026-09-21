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Resumen

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El papa León XIV se dirige a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano el 16 de septiembre de 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto
El papa León XIV se dirige a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano el 16 de septiembre de 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto
/ MASSIMO VALICCHIA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina y la Iglesia católica anunciaron este lunes que esperan que las misas y otros actos públicos del papa León XIV en este país, entre el 8 y el 11 de noviembre, reúnan alrededor de siete millones de personas.

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