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Resumen

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Esta fotografía, distribuida por Vatican Media, muestra al Papa León XIV saludando a los reclusos durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
Esta fotografía, distribuida por Vatican Media, muestra al Papa León XIV saludando a los reclusos durante una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
/ SIMONE RISOLUTI
Por Agencia EFE

El Gobierno argentino trasladará este jueves a la cárcel de Marcos Paz a los setenta internos del penal de Devoto que participaron este miércoles de un encuentro con el papa León XIV, los últimos de un proceso que comenzó en noviembre y que tiene como objetivo el cierre de la prisión.

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