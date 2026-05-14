Una mujer murió en Bolivia al no haber recibido atención médica de urgencia producto de los bloqueos de carreteras en el país, suceso que se suma al fallecimiento de una ciudadana de Belice en las mismas circunstancias, informó este jueves la ministra de Salud, Marcela Flores.

La mujer boliviana, del municipio de Guanay, en la zona de Los Yungas de La Paz, padecía “una falla renal aguda” y falleció mientras era trasladada a un centro médico en un vehículo que afrontó los bloqueos de rutas en esa región, indicó Flores a los medios.

La ministra dijo que las dos muertes se produjeron el miércoles debido a la dificultad que tuvieron las personas para atravesar las manifestaciones que cortan las carreteras sobre todo en el departamento de La Paz.

La ciudadana de Belice fue identificada como Anna Enns, de 56 años, que murió cerca de la localidad fronteriza de Desaguadero, tras regresar desde Perú a Bolivia y luego de sufrir una “descompensación” en su salud y necesitar auxilio médico de urgencia sin poder ser atendida, sostuvo.

Además, el Ministerio de Salud lamentó ese jueves en un comunicado de prensa “la pérdida de vidas humanas y los daños a la salud ocasionados por los bloqueos que impiden el paso de ambulancias, pacientes en estado crítico y el abastecimiento de insumos médicos esenciales”.

Los bloqueos afectan al país desde la semana pasada por diversas demandas, entre ellas los reclamos por aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y reformas legales, mientras otros sectores piden renuncia del presidente Rodrigo Paz, al considerar que no soluciona los conflictos sociales.

Según el pronunciamiento del ministerio, además, el miércoles un niño de 9 años sufrió la amputación de cuatro dedos de la mano izquierda tras la explosión de un artefacto en su vivienda en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y la ambulancia que lo trasladaba se demoró en llegar a un centro médico al afrontar los cortes de ruta.

Una mujer camina por una vía bloqueada, durante manifestaciones de campesinos de los 'Ponchos Rojos' que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en El Alto, Bolivia, el 11 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)

La ministra también reportó que este jueves una mujer tuvo un parto gemelar en una carretera del altiplano debido a que la ambulancia tampoco pudo pasar los bloqueos de carreteras.

Flores dijo al canal estatal Bolivia TV que la mujer salió con una médica desde la localidad de Caracato, en el sur del departamento de La Paz, y no pudo pasar un bloqueo, por lo que el nacimiento fue atendido en medio del camino.

La médica reportó que la mamá y los recién nacidos están estables, pero que, tras el nacimiento, tampoco pudieron pasar el corte de ruta y se vieron obligados a retornar a Caracato, según la ministra.

Además, hay cuatro camiones con 40 toneladas de oxígeno medicinal varados, dos en Desaguadero y otros dos en la región andina de Oruro, según la ministra, quien también remarcó que se trata de un insumo vital para atender a los pacientes en terapia intensiva.

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