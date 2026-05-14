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Campesinos pertenecientes a los 'Ponchos Rojos' se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Campesinos pertenecientes a los 'Ponchos Rojos' se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Una mujer murió en Bolivia al no haber recibido atención médica de urgencia producto de los bloqueos de carreteras en el país, suceso que se suma al fallecimiento de una ciudadana de Belice en las mismas circunstancias, informó este jueves la ministra de Salud, Marcela Flores.

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