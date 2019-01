Gobierno colombiano rechaza las críticas de ex jefe negociador de paz de las FARC

El Gobierno de Colombia afirma que las críticas del ex jefe de las FARC no son ciertas, se apartan de la realidad y no contribuyen a la paz. En la imagen, el presidente colombiana, Iván Duque. (Foto: EFE)

El Gobierno de Colombia afirma que las críticas no son ciertas, se apartan de la realidad y no contribuyen a la paz. (Foto: EFE)