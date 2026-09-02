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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa sobre el sector de los hidrocarburos en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 31 de marzo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa sobre el sector de los hidrocarburos en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 31 de marzo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia dispuso este miércoles la intervención “extraordinaria” y “temporal” de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para “recuperar” su eficiencia operativa, puesta en entredicho por las irregularidades en el suministro de combustibles.

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