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El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jorge Ábrego
El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, le dijo este domingo al expresidente Evo Morales que “nadie está por encima de la ley”, ante amenazas de él y sus seguidores de movilizarse desde el 13 de octubre en contra de algunas medidas económicas que aplicó el Ejecutivo.

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