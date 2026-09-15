icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de la Policía y el ejercito de Bolivia realizan trabajos conjuntos de desbloqueo de vías tras dictarse estado de excepción, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Integrantes de la Policía y el ejercito de Bolivia realizan trabajos conjuntos de desbloqueo de vías tras dictarse estado de excepción, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia podrá activar el estado de sitio en todo el país, determinadas regiones o áreas específicas mediante una resolución ministerial, como una medida adicional al estado de excepción vigente, explicó este martes a EFE el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.