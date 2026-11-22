El Gobierno de Colombia pidió este domingo a X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro en esa red social al considerar que el exmandatario está incitando a la violencia desde allí.

“El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia. La carta fue enviada hoy 22 de noviembre al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la Red Social X”, señaló esa cartera en un comunicado.

Según el MinTIC, la solicitud está basada en una publicación hecha por el mandatario el pasado 21 de noviembre en la que escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (de la Espriella como presidente) ya”.

Esa publicación está acompañada de un video de un discurso de Petro durante una manifestación el jueves pasado en Cali, donde afirmó: “‘Abelardo renuncie ya’ tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (...) lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”.

Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya. https://t.co/JOTXKk1Vdg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026

En ese sentido, el MinTIC afirmó que con sus declaraciones Petro está “desconociendo que el presidente de la república fue elegido democráticamente el pasado 21 de junio de 2026” y asumió el cargo el 7 de agosto.

“Por todo esto, MinTIC solicitó expresamente a X ‘la suspensión de la cuenta @petrogustavo’. Pues considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”, expresó esa cartera.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo https://t.co/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

La petición del Gobierno fue criticada por congresistas del Pacto Histórico, el partido de Petro, como la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, quien tachó de “persecución” la solicitud del Ministerio.

“Esto es totalmente antidemocrático. Es inexplicable que sigan nutriendo una estrategia para destripar a la izquierda, tal como lo prometieron en campaña. A este Gobierno le hago el llamado a dejar la censura y dejar de atentar en contra de la izquierda y contra la democracia”, añadió Beltrán, conocida como Lalis, en X.

La representante a la Cámara Isabel Vera, del Pacto Histórico, dijo que Colombia está “frente a un gobierno autoritario, que desde sus primeros días atentó contra la libertad de prensa”.

“Hoy, sintiéndose respaldado por la dictadura del algoritmo, busca vulnerar la autonomía de quienes opinan. A los demócratas les pido rechazar esto”, añadió la congresista.