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Fotografía de archivo del presidente de Argentina Javier Milei. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo del presidente de Argentina Javier Milei. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, envió este viernes al Congreso un proyecto de ley “para ordenar el derecho de propiedad e impulsar la inversión”, que modifica normativas que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros y que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, entre otras.

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