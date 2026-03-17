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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una conferencia en la ciudad de Nueva York. Foto: ANGELA WEISS / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una conferencia en la ciudad de Nueva York. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que se ha hecho efectiva la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poco más de un año después del anuncio de la medida.

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