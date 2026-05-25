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El presidente de Chile, José Antonio Kast, dirigiéndose a la nación durante una transmisión televisada nacional desde el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de abril de 2026. (Handout / Presidencia de Chile / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, dirigiéndose a la nación durante una transmisión televisada nacional desde el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de abril de 2026. (Handout / Presidencia de Chile / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El gobierno de Chile acusó este lunes a la administración anterior de cometer “un error” grueso en la contabilidad de la deuda pública estimada para el periodo entre 2026 y 2030, y anunció que abrió una investigación para dilucidar si fue un mero fallo o existió dolo.

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