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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en el palacio de La Moneda este jueves, en Santiago. Foto: EFE/ Elvis González
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en el palacio de La Moneda este jueves, en Santiago. Foto: EFE/ Elvis González
Por Agencia EFE

El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast aseguró este martes que hay “actores importantes” en el proceso de selección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas que no apoyarían a la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010;2014-2018), quien defiende esta mañana su candidatura en Nueva York.

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