Gobierno y oposición de Venezuela continuarán diálogo el martes

El Gobierno y la oposición de Venezuela, que reanudaron el lunes en Santo Domingo el diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive ese país, han decidido continuar las conversaciones mañana, martes, según informó el portavoz de la Presidencia dominicana.



Después de que se hubiera anunciado que ambas partes volverían a la mesa de diálogo el lunes a las 09:00 p.m. hora local (08:00 en el Perú) y tras un receso luego de más de seis horas de reunión a puerta cerrada, finalmente se anunció que la reunión seguirá este martes.



El portavoz de la Presidencia dominicana, Roberto Marchena, dijo a la prensa que ambas partes han convenido volver "a reunirse mañana porque al parecer necesitan trabajar más, un poquito más y por eso han decidido reencontrarse mañana".



"Estas cosas toman tiempo y tenemos que comprender la situación", añadió.

El Gobierno venezolano y una dividida oposición retomaron el lunes las conversaciones tras el polémico adelanto de las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección.



La oposición volvió al diálogo sin el apoyo de Voluntad Popular (VP), el partido de Leopoldo López, que optó por abandonar las conversaciones tras el adelanto de las Presidenciales para antes de mayo y el proceso obligatorio de validación de formaciones que también decretó la Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista.



A su llegada a la reunión, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que el Gobierno estaba "listo" para firmar un acuerdo con la oposición, mientras que la delegación de la oposición encabezada por el diputado Julio Borges no hizo declaraciones.



Las elecciones presidenciales es uno de los temas principales del diálogo, que se inició a principios de diciembre pasado.

La oposición anunció el sábado pasado que exigirá en esta cita "garantías electorales que permitan unas elecciones justas" y señaló que el encuentro del lunes "representa una oportunidad definitiva para que el Gobierno revise sus recientes decisiones".



Los otros aspectos centrales para la oposición en este diálogo son la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.



En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.



En la reunión del lunes participaron el mandatario dominicano, Danilo Medina, y el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; y cuenta también con el acompañamiento de Chile a solicitud de la oposición, y de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Gobierno de Nicolás Maduro.



El diálogo para buscar una salida a la grave crisis política y económica del país suramericano contaba también con el acompañamiento de México, que la semana pasada se retiró tras la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales por parte del oficialismo venezolano.



Esta nueva ronda de conversaciones se produce después de que la oposición decidiera no acudir a la cita fijada para el 18 de enero, por lo que el diálogo, que se inició a primeros de diciembre, fue pospuesto para este lunes.