Caracas. Una explosión en una planta eléctrica en el norte de Venezuela ocasionó una interrupción del servicio que ha mantenido a buena parte del país petrolero sin electricidad por más de 15 horas.

De los 23 estados del país, unos 15 se quedaron sin electricidad al final de la tarde del lunes y este martes seguían sin luz nueve regiones, según reportes de usuarios a la AFP y en la red social Twitter.



"Tenemos 15 horas sin luz, muchos ya no tienen batería en sus celulares. La poca carne que teníamos, la tuvimos que preparar. Los apagones son casi todos los días, pero nunca así", dijo a la AFP Alexander Santander, comerciante de la ciudad de San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira (oeste).



A la 01:45 locales (05:45 GMT) de este martes, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó que seguían los trabajos para recuperar el servicio en los estados afectados.



"Motivado a una explosión y posterior incendio en la subestación La Arenosa (estado Carabobo) tenemos una interrupción fuerte del servicio eléctrico en varios estados del suroccidente del país", explicó antes el ministro, en un video difundido en redes sociales.



🔴 #ÚltimaHora 🇻🇪 El ministro de Energía Eléctrica @LMOTTAD informó que por incendio y explosión en la subestación arenosa en el estado Carabobo, gran parte del país se encuentra sin luz. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/zAvxF0e142 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de octubre de 2018

Los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Barinas, Anzoátegui, Táchira, Mérida, Trujillo, Nueva Esparta, Falcón y Zulia se quedaron a oscuras el lunes, según reportaron usuarios de Twitter.



"Mérida está sin luz desde ayer a las 18H00", escribió este martes Zener Páez en la red social. Usuarios de otros estados también se quejaban por los cortes.



La subestación La Arenosa es una de las siete que recibe electricidad desde el Guri (estado Bolívar), un complejo hidroeléctrico que aporta cerca del 75% de la energía que consume el país.



"Estamos sin luz. En mi casa no hay servicio de gas doméstico, así que no podemos cocinar sin electricidad, tampoco pudimos comprar algo para la cena porque no había modo de pagar en los comercios", contó la noche del lunes a la AFP Daniela Bracho, habitante de la ciudad petrolera Maracaibo (oeste).



Las interrupciones son frecuentes en Venezuela, en especial en estados occidentales como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas. No eran frecuentes en Caracas, pero sin embargo el 8 de septiembre ocurrió el cuarto apagón masivo en la capital en poco más de un mes.



Expertos vinculan los apagones con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión en medio de la crisis económica, impericia y corrupción.



Sin embargo, el gobierno habitualmente los atribuye a "sabotajes" de sus adversarios para crear descontento popular.



En febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada activar un plan contra la "guerra al sistema eléctrico", pero los cortes se mantienen.



