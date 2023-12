El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó este lunes su apoyo al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, “frente a los intentos de desestabilización e interrupción del proceso democrático”, luego de que la Fiscalía guatemalteca pidiera anular los resultados de los comicios presidenciales por supuestas irregularidades.

“Pido urgentemente a la comunidad internacional pronunciarse y defender las instituciones y el orden constitucional guatemalteco que hoy corre peligro. Democracia, siempre. Golpes, nunca”, añadió el mandatario a través de la red social X (antiguo Twitter).

Arévalo, quien ganó las elecciones sorpresivamente el 20 de agosto y se ha erguido como un defensor anticorrupción, ya advirtió en septiembre de la arremetida de la Fiscalía en su contra para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Tras varios intentos y pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales, el Ministerio Público desató una crisis el viernes al asegurar que los comicios no son válidos porque las actas electorales utilizadas “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

Las palabras de Boric se suman a otras condenas internacionales que ha recibido la acción de la Fiscalía guatemalteca, como los pronunciamientos de la ONU, la Unión Europea e incluso la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo calificó de “intento de golpe de Estado” por parte del Ministerio Público.

También el Gobierno chileno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, había expresado su respaldo al presidente electo y manifestó un “enérgico rechazo a los reiterados intentos por obstaculizar y deslegitimar el proceso de transición”.

Gabriel Boric y Bernardo Arévalo se conocieron en junio de 2022 durante la Cumbre de las Américas y tras el encuentro el guatemalteco dijo en sus redes sociales que el presidente chileno “se ha convertido en un referente para los movimientos progresistas de Latinoamérica, promoviendo la construcción de un país diferente, más justo y más solidario”.

El máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tendrá la última decisión al respecto de los comicios y una anulación de los mismos no tendría antecedentes desde la implantación de la democracia en 1986. Hasta el momento, los magistrados no se han pronunciado.

La Corte está compuesta por magistrados en su mayoría afines al presidente actual, Alejandro Giammattei, y a sus aliados en el Congreso.