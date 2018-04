Guatemala: Murió Álvaro Arzú, ex presidente y alcalde de la capital

El ex presidente (1996-2000) y actual alcalde de la capital de Guatemala, Álvaro Arzú, quien firmó los tratados de paz en ese país, falleció este viernes a los 72 años de edad a causa de un infarto.



Álvaro Arzú Irigoyen, de 72 años, fue presidente de Guatemala entre 1996 y 2000, tiempo durante el cual firmó los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno con la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para poner fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996).



Reconocido y a la vez polémico, el político fue electo alcalde de la ciudad de Guatemala en cinco ocasiones, tres de ellas consecutivas incluyendo el período actual.

La concejal del municipio capitalino Rosa María Botrán confirmó el deceso del político. Según la información, Arzú se encontraba jugando golf cuando sufrió el infarto y fue trasladado a un centro privado, donde falleció.



"Guatemala ha perdido a un gran hombre que dedicó su vida a servir. Estadista, líder y un verdadero amigo", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Jimmy Morales.

Morales y Arzú mantenían una estrecha relación que llevó al cinco veces alcalde de Ciudad de Guatemala a reiterar su apoyo al presidente en varias ocasiones, incluso en los momentos más complicados de sus dos años al frente de la Presidencia.



De hecho, en la última aparición pública del alcalde el pasado martes también estuvo presente el presidente, a quien Arzú le dedicó un curioso versículo bíblico de Josué.



"Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes", recitó Arzú mientras miraba al frente.



Tras conocerse su muerte, diversas personalidades expresaron sus condolencias a su mujer y ex primera dama del país, Patricia de Arzú, y a sus tres hijos, entre ellos Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso (2018-2019) y diputado del Organismo Legislativo por el Partido Unionista para el periodo 2016-2020.



En las afueras de la Municipalidad, su bastión durante los últimos años, se escucharon unos cohetes tras conocerse su muerte, mientras que los trabajadores colocan unas vallas, se presupone que para la celebración de una maratón este fin de semana.



Arzú fue un hombre polémico y controvertido, y contra él había una petición de desafuero por los delitos de financiación electoral ilícita y peculado por sustracción (malversación) en las elecciones de 2015, en las que ganó para un cuarto período consecutivo y el quinto en su historial como alcalde de la Ciudad de Guatemala.



Sin embargo, una Sala de Apelaciones decidió no retirar el fuero al ex presidente porque entendía que no había indicios,



Según la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Arzú contrató a la cooperativa del reo Byron Lima, conocido como el "rey de presidios" y asesinado en julio de 2016, para elaborar uniformes de la municipalidad y propaganda electoral pagados con fondos públicos, además de haber creado plazas fantasmas en favor de la ex pareja del reo.



