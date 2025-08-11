Sujetos que vestían como militares de Ecuador asesinan a seis personas en Guayaquil

Seis personas fueron asesinadas en Ecuador en un nuevo ataque armado registrado en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, que habría sido perpetrado por sujetos vestidos con prendas similares a las que usan los militares, según informó este lunes la Policía.

La masacre se registró el domingo, pero no fue hasta este lunes que la institución policial confirmó el hecho, que sucedió en el sector de Monte Sinaí, en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos del país y ubicado al noroeste de la ciudad.

Las víctimas fueron asesinadas por sujetos que llegaron al lugar a bordo de varias camionetas y empezaron a disparar a quienes transitaban por la zona; otras seis personas quedaron heridas, de acuerdo a medios locales.

Tras el hecho, la Policía y las Fuerzas Armadas movilizaron diversas unidades en la zona y realizaron varios operativos nocturnos, pero hasta el momento no se ha informado sobre resultados relacionados a este crimen.

“Las unidades especializadas están levantando todos los indicios que permitan ubicar y capturar a los causantes de este hecho violento”, señaló la institución policial.

Este ataque armado se produjo horas después de que ocho personas fueran asesinadas y tres más resultaran heridas durante la madrugada del domingo en los exteriores de una discoteca del municipio de Santa Lucía, en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.

Sujetos armados que iban en dos camionetas llegaron hasta la discoteca Nápoles, dispararon contra las personas que se encontraban fuera del establecimiento y luego huyeron.

Siete personas fallecieron en el lugar y otra más en el centro médico a la que fue trasladada. Las víctimas mortales son siete hombres y una mujer que tenían entre 22 a 40 años, según precisó la Policía.

Una de esas víctimas es Jorge Luis Urquizo, el hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo. El fallecido era el dueño de la discoteca, aunque la Policía aseguró que aún no podía determinar que se tratara de un ataque hacia él o de una lucha entre bandas criminales que acechan la zona.

La tarde del viernes también se registró otro ataque armado contra varias embarcaciones pesqueras que estaban en altamar, frente a las costas de la provincia de El Oro, que dejó cuatro muertos y seis heridos.

Guayas y El Oro son dos de las cuatro provincias que están bajo el estado de excepción decretado el miércoles por el presidente, Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia que se registran en estas zonas.

Una escalada de violencia que persiste pese a que en 2024 el mandatario declaró un “conflicto armado interno” para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han diversificado su actividad delictiva hacia las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

