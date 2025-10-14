El momento en que un vehículo explota frente al Mall del Sol, en Guayaquil, Ecuador, donde se informó de al menos un muerto y dos heridos. (Capturas de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Ecuador: Al menos un muerto y dos heridos tras explosión de un vehículo en Guayaquil | VIDEO
Una persona falleció y otras dos han resultado heridas este martes tras la explosión de un vehículo en los exteriores de un centro comercial, ubicado en el centro financiero de , la ciudad más poblada de , según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El hecho se produjo sobre las 18:30 hora local (23:30 GMT), y en videos que se han viralizado en redes sociales se puede observar cómo una camioneta explota segundos después de que comienza a incendiarse.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios que están en la zona.

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

