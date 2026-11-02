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Resumen

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Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de personas caminando por una zona inundada en Guayaquil, Ecuador, tras una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas. (EFE/ Jonathan Miranda).
Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de personas caminando por una zona inundada en Guayaquil, Ecuador, tras una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas. (EFE/ Jonathan Miranda).
Por Agencia EFE

Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, volvió este domingo a inundarse por segunda vez en una semana debido a una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas, a la vez que varios sectores de la ciudad quedaron sin servicio eléctrico.

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