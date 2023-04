Al escucharlo el rostro de Geoffrey Cardozo cambió. “Me enojé que no se haya hecho nada por identificarlos. Pensé que mi trabajo ya había sido terminado”, cuenta el coronel británico retirado a El Comercio recordando el episodio.

Hasta ese momento, en la mesa nadie sabía que Cardozo había sido el capitán encargado de recoger y sepultar a los soldados argentinos caídos. Antes de despedirse, le dijo a Julio que podría ayudar con la identificación. Le entregó una copia del informe que había enviado a la Cruz Roja en febrero de 1983 tras completar su trabajo. El Estado Argentino de ese entonces supo del documento. “Pero, no quisieron hacer nada”, resume Cardozo.

Este encuentro londinense fue el punto de partida de una labor que permitió que en la última década más de cien familias argentinas puedan identificar el lugar donde descansaban sus hijos. Julio y Geoffrey con el apoyo de la comunicadora Gabriela Cociffi, la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología Forense, impulsaron la recuperación de las identidades de las tumbas anónimas del cementerio de Darwin a través de la fundación No Me Olvides.

El informe fue esencial para lograr este cometido. Cardozo había llegado a Las Malvinas en el epílogo del combate (junio de 1982) con la misión de contener psicológicamente a las tropas británicas. A los pocos días, el hallazgo continuo de soldados argentinos muertos cambió los planes.

Geoffrey Cardozo fue el capitán encargado de recoger y sepultar a los soldados argentinos caídos.

Los generales ingleses solicitaron que peritos argentinos acudan a identificar los cuerpos. “Desgraciadamente en la petición la Cancillería Británica usó la palabra repatriación y esto no era una buena palabra para los argentinos. Para ellos era su tierra. No tuvimos éxito”, menciona Cardozo.

Fue entonces que los generales le encomendaron a Cardozo recoger y enterrar a los soldados en las islas con una ceremonia. “Pero, ¡yo no sabía cómo construir un cementerio!”, recuerda el militar que en ese momento tenía 32 años.

Se asesoró con especialistas funerarios para asegurar un buen trabajo. Sin embargo, sostiene que el principal móvil para ejecutar tamaña empresa fue la figura materna. “El primer soldado muerto encontrado no tenía más de 19 años. Sus ojos estaban abiertos. Pensé en su madre, seguramente le había dado un beso y abrazo fuerte como hizo la mía cuando partí a las islas”.

Evita hablar de cuerpos, ya que el término deshumaniza a los combatientes. “Un cadáver no tiene más importancia que una taza de té, pero si hablamos de persona es más importante, porque tiene una identidad”, explica.

Digna sepultura

El minucioso trabajo de acopio de las pertenencias de cada soldado (cartas, libros, biblias, fotos, chapas, números que podían ser sus documentos, entre otros) y también el señalamiento de planos y las coordenadas donde fueron encontrados y enterrados están incluidos en el informe que Cardozo escribió en 1983. Éste fue redactado inmediatamente después de la ceremonia fúnebre en un cementerio creado en la localidad de Darwin. Fueron 246 cruces las que se colocaron. Aunque la mitad de ellas no poseía nombres y al capitán esa frustración lo persiguió varios años.

“Esos chicos no tenían chapas de identificación. Fue muy difícil para mí enterrar a alguien sin saber quién es”, sostiene. Para paliar ese dolor, optó por colocar en esas tumbas la frase “A soldier known unto God”, que pertenece al autor inglés Rudyard Kipling (Premio Nobel de Literatura 1907).

Además… Homenaje a Geoffrey Cardozo En el ámbito del Plan Proyecto Humanitario Malvinas, en marzo de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina rindió homenaje a la labor de Geoffrey Cardozo. En ese mismo año, fue distinguido por la Cámara de Diputados y la Cancillería argentina.

Las pistas contenidas en el informe sirvieron para que, tres décadas después, con la nueva tecnología (pruebas de ADN, detalles dentales, huellas digitales), se pueda conocer las identidades de la mayoría de los soldados enterrados en Darwin. “Hoy nos faltan encontrar menos de diez hombres”, cuenta el militar británico.

En 2018 viajó con las madres de los caídos a las islas. Considera que fue un viaje reparador para él, pero sobre todo para ellas que podían despedir, por fin, a sus hijos. “Las madres me abrazaron. Me decían que mis manos eran las últimas que habían tocado sus hijos. Fue muy profundo”, cuenta.

Gracias al trabajo de Geoffrey Cardozo, numerosas familias argentinas han podido identificar el lugar donde descansaban sus hijos.

Trascender la guerra

En los últimos meses, Cardozo se ha volcado a llevar un mensaje de solidaridad y paz a las nuevas generaciones. Ha compartido charlas con Julio Aro en Argentina y en Inglaterra, encontrando mucho interés en los jóvenes. “Una guerra siempre es una lástima. Una guerra es producto de errores a nivel de gobiernos, de ausencia de diálogo”, precisa.

Considera que los reclamos de soberanía sobre las islas son temas de diplomáticos y políticos, no para soldados como él. Aunque la esperanza está en los más chicos. “Las juventudes de cada lado del Atlántico, que no tienen las manos sucias como las nuestras, que no están adoctrinados, van a poder resolver este problema”, sostiene.

Estos años también le han permitido establecer una relación más fluida con los veteranos argentinos, quienes cuarenta años atrás estaban en el banco contrario. “Tenemos una relación muy fuerte. Entre veteranos hablamos el mismo idioma, reímos con las mismas bromas, hemos visto los mismos horrores. Con los civiles no es posible eso”, acota.

Nunca pensó que Malvinas volvería como un segundo capítulo en su vida. Ahora, con 72 años, toma con moderación los impulsos de diversas instituciones para postularlos, junto con Julio Aro, al Premio Nobel de la Paz. “Ya hemos sido premiados. El abrazo de cada madre es el premio más grande que podamos recibir”, concluye.