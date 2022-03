La Unión Europea (UE) vetó las transmisiones de dos medios, Sputnik y Russia Today (RT), para luchar contra su manipulación informativa y porque son “parte de la maquinaria de guerra” de Moscú. Una decisión defendida con vehemencia en Bruselas, pero que también cuenta con detractores por lo que supondría de vulneración de la libertad de prensa.

Se trata de dos medios seguidos en la región, al mismo ritmo que marca TeleSur, con una presencia “muy, muy significativa en momentos cruciales de la historia reciente de la región”, asegura Patricia Villegas, presidenta de la televisión chavista.

Países como Uruguay ya se han sumado a la iniciativa europea con la retirada del canal RT en español de la programación de su plataforma pública de televisión porque justifica “la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania”. Gigantes de Internet como Google, Facebook, YouTube y TikTok y la plataforma DirectTV también han optado por restringir a los medios de Vladimir Putin.

“Son herramientas de desinformación del gobierno ruso ahora bloqueadas en muchas partes del mundo”, incluida América Latina, sostiene el politólogo Georg Eickhoff, que ha trabajado tanto en Ucrania como en Venezuela.

¿A qué se debe la importancia alcanzada por estos medios en América Latina? El analista ecuatoriano Martín Pallares dispara al centro del blanco: “Son medios que para gran parte de la población en la región, en particular en Ecuador, aparecen como una marcas de medios internacionales, serias, que podrían confundir perfectamente con la BBC de Londres. No todo el mundo tiene clara la relación directa que tienen con el gobierno de Putin como herramienta de propaganda”.

Desde los canales rusos no solo se han legitimado las posiciones políticas de izquierdistas y populistas continentales, también de las tres dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pese a la constante violación de los derechos humanos y frente a las acusaciones de cometer crímenes de lesa humanidad.

“El poder comunicacional de estos medios propagandísticos está en la antenas repetidoras de regímenes aliados en la región. No solo de otros medios propagandísticos, sino también de dirigentes, periodistas, opinadores, académicos, que usan la desinformación que envían desde el Kremlin”, destaca el politólogo Walter Molina Galdi, que cree que estos canales rusos vivieron su mejor momento durante las etapas de gobierno de Hugo Chávez, Luiz Inacio Lula Da Silva y otros dirigentes izquierdistas en la región. “Ahora la cosa cambió, porque desde Twitter o TikTok se desnudó la imagen trabajada por Putin durante casi tres décadas. América Latina no ha sido la excepción”, sentencia Molina.

La doble plataforma rusa y revolucionaria también ha copiado lo que el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), había convertido en una de sus señas de identidad: la publicación de noticias pintorescas para ridiculizar o criticar tanto a Estados Unidos como a otros países occidentales, mostrando su supuesta decadencia.

“Han buscado menoscabar y debilitar los valores de Occidente. De hecho, son los medios que más intercedieron y más información enviaron a favor del separatismo catalán y del Brexit, temas clave para la visión de Putin y su geopolítica, que básicamente es destruir a los que considera sus enemigos, que es la Unión Europea, Occidente y sus valores, como la democracia y la libertad de expresión”, explica Pallares.

Una de las grandes estrellas de RT, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, encabezó el primer comunicado del Grupo de Puebla sobre la invasión de Ucrania, en el que se exigía el cese de unas sanciones contra Rusia que acababan de ser impuestas.

“Cuando Correa aparecía en RT haciendo entrevistas era visto como una voz menos estridente del socialismo del siglo XXI. Verlo en un canal internacional producía un efecto de ser un político centrado, ni tan loco ni tan ignorante como Nicolás Maduro, ni un tipo tan rústico como Daniel Ortega. En paralelo, la voz de Correa también legitimaba esas posiciones”, precisa Pallares.

Ahora, Correa ya no trabaja en RT. “Tenemos información desde el gobierno de que en un gesto de buena voluntad de Putin hacia el presidente Guillermo Lasso fue retirar ese programa de RT. En efecto, Correa trabajó como agente de Putin”, sentencia el analista ecuatoriano.

Reacción de Moscú

El Kremlin ha reaccionado de inmediato ante las “fuertes restricciones” de sus canales con el cambio de satélite para emitir en la región, además de la invitación para ver su propaganda a través de Telegram, la plataforma Odysee y VK.

“Temen que el mundo sepa la verdad a través de RT y de Sputnik”, clamó anoche Maduro, mientras atacaba con saña a la prensa española y europea por su cobertura de la invasión de Ucrania. Desde que accediera al poder hace nueve años, Maduro multiplicó en Venezuela la compra de medios, cierre, censura, asfixia económica y persecución de periodistas hasta conformar una poderosa hegemonía comunicacional.

“No debemos subestimar este aparato de propaganda enorme [TeleSur, RT, Granma y otros], porque es uno de los mayores activos de los autócratas del mundo, pero en Venezuela tenemos hoy muchos años de aprendizaje. Este aparato no marca hoy la opinión pública, porque el venezolano aprendió a informarse por otras vías que a pesar de las informaciones falsas suele mostrar mucho más la verdad. Ya no es TeleSur o Globovisión [canal de noticias comprado por boliburgueses al servicio del Palacio de Miraflores] lo que marca la opinión pública, sino las redes sociales, en la que se debe incluir WhatsApp, la de mayor penetración en el país”, concluye Molina.

