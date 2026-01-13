Chile: absuelven a expolicía acusado de disparar a Gustavo Gatica, víctima icónica del estallido social del 2019

Escucha la noticia
Chile: absuelven a expolicía acusado de disparar a Gustavo Gatica, víctima icónica del estallido social del 2019Resumen generado por Inteligencia Artificial
La justicia de Chile absolvió este martes al expolicía Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar al joven psicólogo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.
“No es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos (en contra de Gustavo Gatica)“, señaló la jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, en la lectura del veredicto de un juicio que se extendió por 14 meses.
Gatica se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, y salió electo como el tercer diputado más votado del país en las elecciones parlamentarias de noviembre pasado.
