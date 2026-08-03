icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Guste más o menos a simpatizantes o detractores, el mandato de Petro rompió moldes y hereda legados. (LUIS ACOSTA / AFP via Getty Images).
Guste más o menos a simpatizantes o detractores, el mandato de Petro rompió moldes y hereda legados. (LUIS ACOSTA / AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Gustavo Petro termina su presidencia en Colombia sin dejar indiferentes.

TE PUEDE INTERESAR