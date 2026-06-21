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El presidente de Colombia Gustavo Petro habla junto a su hijas Sofía y Antonella luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Natalia Pedraza).
El presidente de Colombia Gustavo Petro habla junto a su hijas Sofía y Antonella luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Natalia Pedraza).
/ Natalia Pedraza
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió este domingo la puerta a reconocer la victoria del abogado derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales si así lo confirman los escrutinios oficiales de la segunda vuelta, aunque advirtió que sería un “grave error” desmontar las reformas impulsadas por su Gobierno.

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