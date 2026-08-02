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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Fotos de PRESIDENCIA DE COLOMBIA / GIL COHEN-MAGEN / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Fotos de PRESIDENCIA DE COLOMBIA / GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ser el culpable de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde el pasado jueves entraron decenas de miles de personas desde Marruecos y han perdido la vida 71 migrantes.

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