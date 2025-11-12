El presidente de Colombia, Gustavo Petro, observa durante una declaración conjunta tras la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025. Foto: Luis ACOSTA / AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, observa durante una declaración conjunta tras la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025. Foto: Luis ACOSTA / AFP
El presidente de Colombia, , afirmó el miércoles que las agencias estadounidenses se han usado para atacarlo a él y su familia, como justificación a la decisión de suspender la cooperación en inteligencia con el .

En medio de una escalada de tensiones con Washington, el mandatario izquierdista anunció el martes en X el fin de la colaboración en inteligencia con ese país mientras continúen los .

Los “miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política”, dijo Petro, en momentos en que Colombia y Estados Unidos atraviesan su peor crisis luego de décadas de amistad y alianzas.

“Eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional”, añadió.

La AFP recabó testimonios de exmilitares y antiguos jefes de inteligencia que denunciaron sorpresa e indignación ante la decisión tomada por Petro.

Fuentes del gobierno coinciden en que sus frecuentes anuncios por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultadas con los .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq); y su par de Colombia, Gustavo Petro. (Fotos: Mandel NGAN y Joaquín SARMIENTO / AFP).
Esto “sí se ha discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia”, respondió Petro X.

en la lucha antinarco.

Asimismo, impuso sanciones contra Petro, su esposa, su hijo mayor y a su ministro más cercano.

De momento se desconoce el alcance de la orden de Petro.

“Es un tema político”, concedió un miembro de las fuerzas armadas a la AFP y aseguró que aún no han recibido ninguna instrucción.

Petro tilda de “ejecuciones extrajudiciales” los , que suman 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este jueves 23 de octubre de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia". (EFE)

